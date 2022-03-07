Агент Медведева объяснил отказ теннисиста от российского флага

"Выступление под флагом ассоциации (теннисистов-профессионалов, ATP) - это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договоренности демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта", - цитирует агента РИА "Новости".