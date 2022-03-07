Агент Медведева объяснил отказ теннисиста от российского флага

Лев Кассиль, агент российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал ограничения, наложенные на отечественных спортсменов.
Напомним, ранее Карену Хачанову и Даниилу Медведеву пришлось убрать национальный флаг из описания профилей в Instagram. Медведев позже рассказал, что только на таких условиях в ближайшее время он сможет играть на международных турнирах.
"Выступление под флагом ассоциации (теннисистов-профессионалов, ATP) - это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договоренности демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта", - цитирует агента РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Медведев стал третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.