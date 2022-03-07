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2 часа назад

Агент Медведева объяснил выступление теннисиста под флагом ATP

Газета.RuГазета.Ru

Лев Кассиль, агент российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал ограничения, наложенные на отечественных спортсменов.

Агент Медведева объяснил отказ теннисиста от российского флага
Фото: ТАССТАСС

Напомним, ранее Карену Хачанову и Даниилу Медведеву пришлось убрать национальный флаг из описания профилей в Instagram. Медведев позже рассказал, что только на таких условиях в ближайшее время он сможет играть на международных турнирах.

"Выступление под флагом ассоциации (теннисистов-профессионалов, ATP) - это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договоренности демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта", - цитирует агента РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Медведев стал третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Теннисист Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram

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Теннис,Лев Кассиль,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Марат Сафин,Евгений Кафельников,
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