Медведев продолжает лидировать в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев остался на первом месте, Андрей Рублёв потерял одну строчку и теперь идёт седьмым, Карен Хачанов также опустился на одно место и стал 26-м.