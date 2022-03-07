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3 часа назад

Виталия Дьяченко отыграла 16 мест в рейтинге WTA

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 2

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и теперь идёт на 102-м месте. Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.

Виталия Дьяченко отыграла 16 мест в рейтинге WTA
Фото: ReutersReuters

Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова. Она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.

Рейтинг WTA. 7 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4776

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4721

6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4436

7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4424

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4242

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3235

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065…

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1875…

28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1755…

32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1527…

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1106…

70 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 906…

90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726…

102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.

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