Виталия Дьяченко отыграла 16 мест в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и теперь идёт на 102-м месте. Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.