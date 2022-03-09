Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
2 часа назад

Медведев может встретиться с Надалем в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 1

Первая ракетка мира Даниил Медведев, который дебютирует на турнире в Индиан-Уэллсе в таком статусе, может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале этого соревнования. Это стало известно после жеребьёвки, прошедшей в среду, 9 марта.

Медведев может сыграть с Надалем в 1/2 турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ReutersReuters

Если Медведеву удастся хороший старт в Индиан-Уэллсе, в четвертьфинале он может сразиться с пятым сеяным на турнире, греком Стефаносом Циципасом.

В случае успешных результатов матчей россиянина и испанца это будет уже третья игра между ними в этом сезоне. В предыдущих двух, прошедших в рамках Australian Open и турнира в Акапулько, побеждал Рафаэль.

Напомним, Медведев за время выступлений на турнире в Индиан-Уэллсе одержал пять побед при четырёх поражениях. Надаль, в свою очередь, добился 54 викторий при десяти проигрышах, начиная с 2006 года. Он трижды завоёвывал титул на этих соревнованиях.

Стоит отметить, что в этом календарном году Надаль принял участие в пятнадцати матчах, не проиграв ни одного.

Последние новости
Теннис,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители