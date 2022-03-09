Медведев может сыграть с Надалем в 1/2 турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Даниил Медведев, который дебютирует на турнире в Индиан-Уэллсе в таком статусе, может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале этого соревнования. Это стало известно после жеребьёвки, прошедшей в среду, 9 марта.

Фото: Reuters Reuters

Если Медведеву удастся хороший старт в Индиан-Уэллсе, в четвертьфинале он может сразиться с пятым сеяным на турнире, греком Стефаносом Циципасом.

В случае успешных результатов матчей россиянина и испанца это будет уже третья игра между ними в этом сезоне. В предыдущих двух, прошедших в рамках Australian Open и турнира в Акапулько, побеждал Рафаэль.

Напомним, Медведев за время выступлений на турнире в Индиан-Уэллсе одержал пять побед при четырёх поражениях. Надаль, в свою очередь, добился 54 викторий при десяти проигрышах, начиная с 2006 года. Он трижды завоёвывал титул на этих соревнованиях.

Стоит отметить, что в этом календарном году Надаль принял участие в пятнадцати матчах, не проиграв ни одного.