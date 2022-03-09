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2 часа назад

Участие Джоковича в турнире в Индиан-Уэллсе неопределённо

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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может не принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Участие Джоковича в турнире в Индиан-Уэллсе под вопросом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Джокович находится в заявочном листе, поэтому он был в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с ним. Пока нет определённости по поводу его участия в турнире. Непонятно, сможет ли он въехать в страну», — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же по прилёте. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Теннис,Новак Джокович,
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