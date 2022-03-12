Самсонова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Энн Ли в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 28-м номером. В третьем круге она сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Самсоновой 23 года, она занимает 32-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Также спортсменка является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Ли 21 год, в мировом рейтинге она занимает 64-ю позицию, в ее активе один титул WTA. В 2021 году она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.