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1 час назад

Самсонова вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАССТАССиещё 4

Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Энн Ли в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.

Самсонова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 28-м номером. В третьем круге она сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Самсоновой 23 года, она занимает 32-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Также спортсменка является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Ли 21 год, в мировом рейтинге она занимает 64-ю позицию, в ее активе один титул WTA. В 2021 году она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1 000 и завершится 20 марта, его призовой фонд составляет более $8,3 млн. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса.

Теннис,Людмила Самсонова,Билли Джин,Данка Ковинич,СБОРНАЯ РОССИИ,
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