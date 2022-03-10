Джоковича не пустили в США

"Хотя меня автоматически включили в список участников турниров Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что маловероятно, что смогу приехать на них. ЦКЗ подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу прибыть в США. Удачи тем, кто сыграет в этих великих турнирах", - написал Джокович в твиттере.