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41 минуту назад

Джоковича не пустили в США

Советский спортСоветский спорт

Серб пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Джоковича не пустили в США
Фото: InstagramInstagram

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович сообщил, что не смог получить американскую визу из-за отсутствия прививки от коронавируса.

"Хотя меня автоматически включили в список участников турниров Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что маловероятно, что смогу приехать на них. ЦКЗ подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу прибыть в США. Удачи тем, кто сыграет в этих великих турнирах", - написал Джокович в твиттере.

Добавим, что турниры в Индиан-Уэллсе и Майами носят статус "Мастерс", на которых разыгрывается 1000 рейтинговых очков. Первый круг в Индиан-Уэллсе у мужчин стартует завтра, а турнир в Майами начнется 23 марта.

Теннис,Новак Джокович,
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