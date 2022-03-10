Российский теннисист Даниил Медведев высказался о статусе первой ракетки мира. Его слова приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации», — поделился Медведев.

Он заявил, что постарается набрать как можно больше очков на предстоящем турнире в американском Индиан-Уэллсе. Теннисист отметил, что это будет нелегко, поскольку состав участников очень сильный.

На турнире в Индиан-Уэллсе посеянный под первым номером россиянин вступит в борьбу со второго круга. Помимо Медведева в соревнованиях примут участие победитель Australian Open испанец Рафаэль Надаль, олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев и другие. Из россиян на турнире также сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Серб Новак Джокович снялся с турнира, так как ему было отказано во въезде в США из-за отказа вакцинироваться.