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2 часа назад

Медведев высказался о статусе первой ракетки мира

Lenta.ruLenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о статусе первой ракетки мира. Его слова приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев высказался о статусе первой ракетки мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации», — поделился Медведев.

Он заявил, что постарается набрать как можно больше очков на предстоящем турнире в американском Индиан-Уэллсе. Теннисист отметил, что это будет нелегко, поскольку состав участников очень сильный.

На турнире в Индиан-Уэллсе посеянный под первым номером россиянин вступит в борьбу со второго круга. Помимо Медведева в соревнованиях примут участие победитель Australian Open испанец Рафаэль Надаль, олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев и другие. Из россиян на турнире также сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Серб Новак Джокович снялся с турнира, так как ему было отказано во въезде в США из-за отказа вакцинироваться.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. 26-летний россиянин имеет в активе рейтинга ATP 8615 очков. Он обошел бывшего лидера Джоковича. У сербского теннисиста теперь на счету 8465 очков. Тройку лучших замыкает Зверев с 7515 очками.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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