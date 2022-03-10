Теннисист Медведев оценил выступления под нейтральным флагом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность своего участия в турнирах под нейтральным флагом. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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«Я хочу продвигать наш вид спорта. Хочу, конечно, продвигать то, чем занимаюсь, в своей стране. Но на данный момент ситуация такова, что это единственный способ, который позволит мне играть», — сказал Медведев.

Также теннисист надеется, что ATP и WTA все-таки допустят российских спортсменов к соревнованиям.

«Теннис — один из наиболее индивидуальных видов в этом смысле. Такая вероятность существует. Но я надеюсь, что этого не будет», — отметил спортсмен.

Ранее стало известно, что ITF, WTA и ATP отменили все соревнования на территории России. За российских спортсменов заступилась румынская теннисистка Симона Халеп. По ее словам, нельзя осуждать теннисистов только потому, что они из России. Спортсменка подчеркнула, что «они не виноваты».