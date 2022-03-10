Австралийский телеведущий оскорбил Даниила Медведева

Австралийский телеведущий назвал «придурком» российского теннисиста, первую ракетку мира Даниила Медведева. Об этом пишет Daily Express.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ведущий австралийского шоу Channel Nine Today Show Карл Стефанович во время беседы с теннисистом Ником Кирьосом признался, что Даниил Медведев ему не нравится.

«Медведев, этот парень абсолютный придурок, не так ли?» - поинтересовался он у Кирьоса.

Это замечание вызвало смех у австралийского теннисиста, однако он выступил в защиту Медведева, сказав, что не имеет ничего против своего коллеги из России.

«Я ничего не имею против него. Думаю, что игре нужен маленький злодей», - пошутил Кирьос.

Стефанович возразил на это, что Медведев «постоянно скандалит», а Кирьос ответил, что время от времени все спортсмены бывают недовольны.

«Я бывал скандалистом, многие игроки бывали скандалистами, все великие время от времени проявляли эту сторону», - заявил он.

Он назвал Медведева «невероятным спортсменом», подчеркнув, что в 26 лет он уже выиграл турнир Большого шлема.

Напомним, что в январе в полуфинале Australian Open Даниил Медведев накричал на судью на вышке из-за того, что его оппоненту Стефаносу Циципасу с трибуны подсказывал отец.