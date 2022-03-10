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1 час назад

Австралийский телеведущий оскорбил Даниила Медведева

Вероника Полынина

Австралийский телеведущий назвал «придурком» российского теннисиста, первую ракетку мира Даниила Медведева. Об этом пишет Daily Express.

Австралийский телеведущий оскорбил Даниила Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий австралийского шоу Channel Nine Today Show Карл Стефанович во время беседы с теннисистом Ником Кирьосом признался, что Даниил Медведев ему не нравится.

«Медведев, этот парень абсолютный придурок, не так ли?» - поинтересовался он у Кирьоса.

Это замечание вызвало смех у австралийского теннисиста, однако он выступил в защиту Медведева, сказав, что не имеет ничего против своего коллеги из России.

«Я ничего не имею против него. Думаю, что игре нужен маленький злодей», - пошутил Кирьос.

Стефанович возразил на это, что Медведев «постоянно скандалит», а Кирьос ответил, что время от времени все спортсмены бывают недовольны.

«Я бывал скандалистом, многие игроки бывали скандалистами, все великие время от времени проявляли эту сторону», - заявил он.

Он назвал Медведева «невероятным спортсменом», подчеркнув, что в 26 лет он уже выиграл турнир Большого шлема.

Напомним, что в январе в полуфинале Australian Open Даниил Медведев накричал на судью на вышке из-за того, что его оппоненту Стефаносу Циципасу с трибуны подсказывал отец.

Австралийский журналист Алекс Конрад назвал Медведева главным злодеем мирового тенниса, напомнив, что и на прошлых турнирах он позволял себе гневные комментарии в адрес судей. При этом журналист отметил, что подобный антигерой «крайне необходим современному теннису».

Теннис,Даниил Медведев,
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