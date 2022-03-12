Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
36 минут назад

Медведев выиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Томаша Махача в своем стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе.

Медведев выиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев стал третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

26 февраля Медведев уступил в полуфинале турнира в Акапулько испанцу Рафаэлю Надалю, но это не помешало ему впервые возглавить рейтинг лучших теннисистов мира. Он опережает идущего вторым Новака Джоковича на 150 очков.

В этом сезоне Медведев в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса и победителем Кубка ATP в 2021 году.

Ранее член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч заявил, что нужно отстранить Даниила Медведева от турниров «Большого шлема».

Последние новости
Теннис,Филип Краинович,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Евгений Кафельников,Новак Джокович,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители