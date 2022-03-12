Медведев выиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чеха Томаша Махача в своем стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе.

Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев стал третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

26 февраля Медведев уступил в полуфинале турнира в Акапулько испанцу Рафаэлю Надалю, но это не помешало ему впервые возглавить рейтинг лучших теннисистов мира. Он опережает идущего вторым Новака Джоковича на 150 очков.

В этом сезоне Медведев в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса и победителем Кубка ATP в 2021 году.

Ранее член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч заявил, что нужно отстранить Даниила Медведева от турниров «Большого шлема».