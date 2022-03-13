Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.

В матче второго круга Кудерметова (21) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку (LD) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Осаки — 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.