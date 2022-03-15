Медведев высказался о поражении от Монфиса в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Гаэля Монфиса в третьем круге в Индиан-Уэллсе, передает пресс-служба турнира.
«Я не чувствовал себя потрясающе на этом турнире. Гаэль провел хороший матч, немного подняв уровень своей игры. Я ничего не смог этому противопоставить», — сказал Медведев.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В 1/8 финала Монфис встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.
Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн. Действующим чемпионом является Кэмерон Норри из Великобритании.
Ранее Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с выступлением сборной России под нейтральным флагом.
Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.