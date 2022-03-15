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1 час назад

Теннисист Медведев высказался о поражении от Монфиса в третьем круге в Индиан-Уэллсе

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Гаэля Монфиса в третьем круге в Индиан-Уэллсе, передает пресс-служба турнира.

Медведев высказался о поражении от Монфиса в Индиан-Уэллсе
Фото: ReutersReuters

«Я не чувствовал себя потрясающе на этом турнире. Гаэль провел хороший матч, немного подняв уровень своей игры. Я ничего не смог этому противопоставить», — сказал Медведев.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В 1/8 финала Монфис встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн. Действующим чемпионом является Кэмерон Норри из Великобритании.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с выступлением сборной России под нейтральным флагом.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.

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Теннис,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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