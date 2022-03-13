Зритель довел до слез экс-первую ракетку мира

«Честно говоря, меня и раньше зашикивали и ругали, но меня это особо не беспокоило. Я видела видео с таким же эпизодом в играх Винус и Серены Вильямс. Не знаю почему, но это засело у меня в голове и много раз проигрывалось. Я пытаюсь не плакать, просто хочу сказать вам всем спасибо».