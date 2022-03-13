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34 минуты назад

Зритель довел до слез экс-первую ракетку мира

Елена Прошина

Невоспитанный зритель довел до слез японскую теннисистку Наоми Осаку во время матча с россиянкой Вероникой Кудерметовой, сообщает РБК.

Зритель довел до слез экс-первую ракетку мира
Фото: ReutersReuters

Матч проходил в американском Индиан-Уэллсе. В начале встречи один из зрителей крикнул «Наоми, ты отстой!» (Naomi, you suck). Другие болельщики освистали хулигана, и матч был ненадолго остановлен. Осака подошла к судье с просьбой выгнать хулигана с трибуны, однако та ответила, что ничего не может предпринять, поскольку непонятно, кто выкрикнул оскорбление.

После второго гейма Осака расплакалась, а в перерыве обсудила ситуацию с супервайзером матча. Он пообещал, что если инцидент повторится, дебошира найдут и накажут.

После матча японка заявила, что в ее адрес и раньше были оскорбительные выкрики с трибун:

«Честно говоря, меня и раньше зашикивали и ругали, но меня это особо не беспокоило. Я видела видео с таким же эпизодом в играх Винус и Серены Вильямс. Не знаю почему, но это засело у меня в голове и много раз проигрывалось. Я пытаюсь не плакать, просто хочу сказать вам всем спасибо».

Ранее Осака признавалась, что у нее периодически возникают психологические проблемы.

24-летняя Кудерметова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA одержала победу со счетом 6:0, 6:4, продолжив победную серию. Она вышла в 1/8 финала и встретится с чешкой Марией Бузковой.

Теннис,
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