Надаль одержал 400-ю победу в карьере на «Мастерсах»

Испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 400-й матч в карьере на турнирах серии «Мастерс».

Фото: Reuters Reuters

Надаль одержал победу над британцем Дэном Эвансом (7:5, 6:3) и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Испанец является лидером по победам на «Мастерсах», вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 381 победа. Тройку замыкает серб Новак Джокович — 374.

Также на счету 35-летнего испанца 17 побед в 17 матчах в 2022 году.