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1 час назад

Надаль одержал 400-ю победу в карьере на «Мастерсах»

Матч ТВМатч ТВиещё 4

Испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 400-й матч в карьере на турнирах серии «Мастерс».

Надаль одержал 400-ю победу в карьере на «Мастерсах»
Фото: ReutersReuters

Надаль одержал победу над британцем Дэном Эвансом (7:5, 6:3) и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Испанец является лидером по победам на «Мастерсах», вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 381 победа. Тройку замыкает серб Новак Джокович — 374.

Также на счету 35-летнего испанца 17 побед в 17 матчах в 2022 году.

Следующим соперником Надаля на турнире в Индиан-Уэллсе станет американец Райлли Опелка.

Теннис,Рафаэль Надаль,Роджер Федерер,Новак Джокович,
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