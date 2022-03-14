Звонарёва проиграла 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) россиянка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд не смогли выйти в четвертьфинал. На стадии 1/8 финала они уступили Ализе Корне (Франция) и Лейле Фернандес (Канада) со счётом 2:6, 6:3, 2:10.

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Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Звонарёва и Зигемунд сделали 1 подачу навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. В активе Корне и Фернандес 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 8 использованных брейк-пойнтов.

Напомним, призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,4 млн. В прошлый раз чемпионками стали китаянка Се Шувэй и Элисе Мертенс. В финале они обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину из Казахстана.