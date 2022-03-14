Как Наоми Осака повторила скандальный путь Серены Уильямс

21 год назад Серена Уильямс победила в Калифорнии под недовольные вопли болельщиков. Они заподозрили её в договорняке с сестрой.

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Ещё совсем недавно Наоми Осаке пророчили путь, которым шли самые выдающиеся теннисистки в истории игры. На отрезке осень-2018 – зима-2021 японка завоевала четыре «Больших шлема» – по два раза выиграла US Open и Australian Open. Эксперты стали вычислять, когда Осака догонит лучших по числу побед на мэйджорах и доберётся до «Карьерного шлема», а выстроившиеся в очередь к Наоми спонсоры сделали её самой богатой действующей спортсменкой планеты.

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«Мне засело это в голову»

Однако на «Ролан-Гаррос» — 2021 в карьере Осаки внезапно наступила чёрная полоса. Девушка рассорилась с журналистами и наотрез отказалась от общения с ними, а затем получила от организаторов предупреждение о дисквалификации и, не выдержав напряжения, снялась после первого круга. Наоми пропустила череду турниров перед домашней Олимпиадой, но и в Токио не смогла вернуться на прежний уровень.

Серия неудач выбила японку к границе топ-100 женского рейтинга и лишила сравнений с величайшими. Как оказалось, ненадолго. Осака только что поскандалила на турнире в Индиан-Уэллсе-2022 и сама оживила аналогии с сёстрами Уильямс.

В матче второго круга одна из болельщиц выкрикнула: «Наоми – отстой!». Японку этот возглас выбил из колеи. Она через судейский микрофон пыталась обратиться к зрителям по ходу игры, но получила соответствующее разрешение только после её окончания.

«Я смотрела видео о том, как здесь расстраивали Серену и Винус. Если вы никогда не видели – посмотрите. Я не знаю почему, но мне засело это в голову и продолжало повторяться», – заявила Осака в обращении к публике.

Эпизод, о котором упомянула Наоми, случился в 2001 году, а затем ещё 15 сезонов отзывался своими последствиями.

Серена против Винус. Серена и Винус против Индиан-Уэллса

Серена и Винус должны были сыграть друг с другом в полуфинале калифорнийского турнира. Правда, соперницы американок особой интриги в противостоянии не видели. Многие открыто утверждали, что победительницу в очных встречах сестёр заранее определяет их отец Ричард. «Я помню, как они играли в Майами [в 1999 году]. Это было очень смешно», – говорила тогда Елена Дементьева.

К Индиан-Уэллсу-2001 Серена взяла верх над Винус в четырёх матчах из пяти. Особенно ожесточённой борьбы в их играх действительно не наблюдалось. Впрочем, полуфинал в Калифорнии превзошёл всё, что было до него – матч между сёстрами вообще не состоялся. За четыре минуты до выхода на корт старшая объявила о снятии. По официальной версии, выступить ей помешала травма колена. Заполнившие стадион зрители недовольно зашумели. Но это было только начало – во время финала американки столкнулись с настоящей обструкцией.

Когда Винус следовала к своему месту в боксе Серены, многие обратили внимание на лёгкость её хода. Спортсменка не хромала, а на её ноге не было даже тейпа. В ответ на массовое улюлюканье болельщиков сопровождавший дочь Ричард Уильямс показал трибунам кулак – символ борьбы темнокожих за свои права. Затем к боксу прислали дополнительную охрану.

Самой Серене тоже пришлось несладко: её ошибки встречали у зрителей бурную радость. Сражаясь не только с экзальтированной ареной, но и с Ким Клейстерс, американка одержала трёхсетовую победу. На пресс-конференции она объявила, что вернётся в Индиан-Уэллс через год и будет защищать выигранный титул.

«Это худшее проявление предрассудков с тех пор, как они убили Мартина Лютера Кинга»

Казалось, что финал закончился с последним проведённым розыгрышем. Но через полторы недели сюжет, заложенный в его основу, получил неожиданное развитие. Ричард Уильямс вдруг связал нападки зрителей с расизмом. Вдруг – потому что все 10 дней до этого отец теннисисток молчал.

«Когда мы с Винус шли к нашим местам, меня постоянно называли ниггером, – заявил мистер Уильямс в интервью USA Today. – Один сказал: «Жаль, что уже не 75-й, я бы с тебя кожу живьём снял». Тогда я остановился и пошёл в его сторону, но потом понял, что лучше разобраться с ситуацией без насилия. Мне было трудно сдерживать слёзы. Я считаю, что Индиан-Уэллс опозорил Америку. Это худшее проявление предрассудков с тех пор, как они убили Мартина Лютера Кинга. Мне никогда не было так тяжело. Я больше не вернусь в Индиан-Уэллс».

Серена отметила, что отец не рассказывал ей об инциденте на трибунах. При этом справедливость его слов она под сомнение не ставила: «Я поддерживаю отца и знаю, что обычно он говорит правду». Винус на все вопросы журналистов ответила максимально уклончиво и версию папы не подтвердила и не опровергла.

Организаторы турнира разделили негодование отца Уильямс по поводу общей обстановки в финале, но расистских окриков не зафиксировали. Другие спортсменки, напротив, резко осудили претензии теннисного семейства. «По-моему, это полный бред. Теннис – международный спорт», – сказала Мартина Хингис. Ещё решительнее выступила Мартина Навратилова: «Вообще, мне кажется, что с сёстрами нежничают, потому что они афроамериканки. Будь они белыми, их бы начали критиковать раньше и больше».

«Со мной произошли вещи, которые не должны были происходить»

Возможно, как ответ на жёсткую критику тура Уильямс объявили турниру в Индиан-Уэллсе бойкот. В 2008 году руководители WTA заговорили о планах сделать калифорнийский турнир обязательным, но и тогда уже повзрослевшие сёстры не смягчились.

«Я не поеду в Индиан-Уэллс. Со мной там произошли вещи, которые изменили мою жизнь. Вещи, которые не должны были происходить – особенно из-за того, что я афроамериканка», – поделилась Серена.

В 2014-м бойкот сняла Винус, а ещё через год – Серена. Возвращение в Калифорнию младшая из сестёр сопроводила эссе в журнале Time. Уильямс назвала обвинения в договорняке «ложными» и прямым текстом заявила, что у уханья трибун был «расистский подтекст».

Новые зрители заставили Серену забыть о старом скандале. Перед первым матчем после 15-летнего отсутствия собравшиеся на стадионе тепло и громко приветствовали американку. Три года спустя история закольцевалась окончательно: Винус и Серена встретились в третьем круге, матч состоялся, младшая прошла дальше.