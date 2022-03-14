Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

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В матче третьего круга Медведев (2) уступил представителю Франции Гаэлю Монфису (26) со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Монфиса — 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 использованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что данный турнир для Медведева был дебютным в статусе первой ракетки мира.

В 1/8 финала Монфис поборется с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом (19).

Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.