Надаль пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает успешное выступление на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе. 35-летний испанец в четвертьфинале в трех партиях обыграл австралийца Ника Кирьоса (7:6, 5:7, 6:4). Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Надаль десять раз подал навылет и взял два гейма на приеме.

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В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн. Действующим чемпионом является Кэмерон Норри из Великобритании. Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев завершили свое выступление на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе.