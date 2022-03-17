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1 час назад

Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Российский теннисист Андрей Рублев продолжает успешное выступление на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе. 24-летний россиянин в третьем круге в двух партиях обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:4).

Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ReutersReuters

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Рублев девять раз подал навылет и взял два гейма на приеме, допустив одну двойную ошибку. Следующим соперником россиянина станет представитель Болгарии Григор Димитров. Матч состоится 18 марта. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн. Действующим чемпионом является Кэмерон Норри из Великобритании.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свой триумф после победы в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) и выхода в четвертьфинал.

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Теннис,Хуберт Хуркач,Вероника Кудерметова,Григор Димитров,Андрей Рублев,
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