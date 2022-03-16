Глава WTA выступил против отстранения россиян

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступает против отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований, однако если национальные правительства будут препятствовать их въезду в страны, то организация ничего не сможет сделать в этой ситуации. Об этом рассказал глава WTA Стив Саймон, комментарий которого приводит Би-би-си.
"Никогда не знаешь, как обернется будущее, - сказал Саймон. - Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в нашем туре из-за политической позиции, которую может занять руководство [их страны]".
Глава WTA отметил, что спортсмены из России и Белоруссии должны иметь возможность продолжать участвовать в соревнованиях. В то же время Саймон признал, что в случае если правительства начнут ограничивать въезд спортсменов в свои страны, организация не будут иметь права голоса в этом вопросе.
"Это заставит нас изменить нашу позицию, потому что мы, очевидно, должны следовать [установленным] правительством правилам", - пояснил он.
1 марта Международная федерации тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. Ранее WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.