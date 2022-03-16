Глава WTA выступил против отстранения россиян

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступает против отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований, однако если национальные правительства будут препятствовать их въезду в страны, то организация ничего не сможет сделать в этой ситуации. Об этом рассказал глава WTA Стив Саймон, комментарий которого приводит Би-би-си.

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"Никогда не знаешь, как обернется будущее, - сказал Саймон. - Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в нашем туре из-за политической позиции, которую может занять руководство [их страны]".

Глава WTA отметил, что спортсмены из России и Белоруссии должны иметь возможность продолжать участвовать в соревнованиях. В то же время Саймон признал, что в случае если правительства начнут ограничивать въезд спортсменов в свои страны, организация не будут иметь права голоса в этом вопросе.

"Это заставит нас изменить нашу позицию, потому что мы, очевидно, должны следовать [установленным] правительством правилам", - пояснил он.