Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности

Первый тренер Даниила Медведева Иван Приданкин высказался об эмоциональности теннисиста на корте. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«В юношеские годы Даня был очень эмоционален. Он чрезвычайно болезненно реагировал на судейские ошибки — настоящие или мнимые, когда ему казалось, что арбитры помогают сопернику», — поделился тренер.

Приданкин отметил, что в такие моменты теннисист терял над собой контроль.

Приданкин вспомнил, как на зимнем командном Кубке Европы Медведев послал арбитра, из-за чего сборную могли снять с матча за третье место. После встречи судья сказал россиянину, что он не станет хорошим игроком, если будет себя так вести.

«А вы никогда не станете хорошим судьей», — привел ответ Медведева тренер.

Он рассказал, что в настоящее время спортсмен тоже вступает в споры с арбитрами, но при этом стал гораздо более спокойным и сдержанным в проявлении эмоций.

Ранее во время полуфинала Australian Open Медведев вступил в перепалку с судьей. Медведева возмутило, что отец его соперника, грека Стефаноса Циципаса, подсказывает ему с трибун.

«Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье.