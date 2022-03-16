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30 минут назад

Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос»-2022

Lenta.ruLenta.ru

Сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос»-2022. Об этом изданию Independent сообщила директор турнира Амели Моресмо.

Джокович сможет принять участие в «Ролан Гаррос»-2022
Фото: ReutersReuters

«В сложившейся ситуации ничто не мешает Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Франции», — заявила она.

Моресмо подчеркнула, что «Ролан Гаррос»-2022 станет первым турниром «Большого шлема», который пройдет без коронавирусных ограничений.

10 марта Джокович рассказал, что был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе 2022 года Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Теннис,Новак Джокович,
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