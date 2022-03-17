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1 час назад

Зверев и Голубев пробились в 1/2 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе

Газета.RuГазета.Ru

Александр Зверев из Германии и Андрей Голубев из Казахстана продолжает успешное выступление на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе. Интернациональная пара в третьем круге в двух партиях обыграла американцев Тэйлора Харри Фрица и Томми Пола (6:4, 7:6).

Зверев и Голубев вышли в 1/2 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ReutersReuters

Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В полуфинале турнира Зверев и Голубев встретятся против еще одной американской пары: Джоном Изнером и Джеком Соком.

Напомним, что в первом круге одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе Зверев сенсационно потерпел поражение. Немец уступил 43-му номеру рейтинга, Томми Полу из США со счетом (2:6, 6:4, 6:7).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях.

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Теннис,Джон Изнер,Томми Пол,Александр Зверев,Андрей Голубев,
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