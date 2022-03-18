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1 час назад

Надаль повторил исторический рекорд Федерера

Lenta.ruLenta.ru

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 953-й матч на открытых кортах в карьере и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Об этом в Twitter сообщил эксперт по теннисной статистике Дамиан Модлиньски.

Надаль повторил исторический рекорд Федерера
Фото: EPAEPA

Повторить исторический рекорд швейцарца Надаль смог благодаря победе над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Игра прошла в ночь на пятницу, 18 марта, и завершилась со счетом 7:6, 5:7, 6:4 в пользу испанца.

В полуфинале 35-летний Надаль встретится с 18-летним соотечественником Карлосом Алькарасом. Игра пройдет в субботу, 19 марта.

В конце января Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и завоевал 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Испанец установил рекорд, обойдя Федерера и Новака Джоковича, в активе которых по 20 побед.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Роджер Федерер,Новак Джокович,
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