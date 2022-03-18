Надаль повторил исторический рекорд Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 953-й матч на открытых кортах в карьере и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Об этом в Twitter сообщил эксперт по теннисной статистике Дамиан Модлиньски.

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Повторить исторический рекорд швейцарца Надаль смог благодаря победе над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Игра прошла в ночь на пятницу, 18 марта, и завершилась со счетом 7:6, 5:7, 6:4 в пользу испанца.

В полуфинале 35-летний Надаль встретится с 18-летним соотечественником Карлосом Алькарасом. Игра пройдет в субботу, 19 марта.