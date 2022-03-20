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5 часов назад

Надаль за три часа обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На полуфинальной стадии он обыграл соотечественника, Карлоса Алькараса, со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. За это время Надаль сделал 3 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Алькараса 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале турнира Надаль встретится с представителем США Тейлором Фритцем, который в своём полуфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.

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