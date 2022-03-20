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1 час назад

Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Карлоса Алькараса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Надаля, посеянного на турнире под четвертым номером. Алькарас имел 19-й номер посева. В матче за титул Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фрицем (20-й номер посева), который в полуфинале победил россиянина Андрея Рублева (7).

Надаль еще не проигрывал в 2022 году. В текущем сезоне испанец завоевал три титула - на турнирах в Мельбурне и Акапулько, а также на Открытом чемпионате Австралии, где в решающем матче он обыграл россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5). В 2021 году Надаль был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы.

Надалю 35 лет, он располагается на четвертом месте в мировом рейтинге и выиграл 91 титул под эгидой ATP. Испанец является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21), на его счету две победы на Открытом чемпионате Австралии, 13 - на Открытом чемпионате Франции, две - на Уимблдоне, четыре - на Открытом чемпионате США. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Алькарасу 18 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. На счету испанского теннисиста два титула под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - более $8,5 млн. В 2021 году победителем стал британец Кэмерон Норри.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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