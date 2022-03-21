Надаль проиграл в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в финале "Мастерс" в Индиан-Уэллсе американцу Тейлору Фритцу. Матч длился 2 часа и 5 минут. Представитель США одержал победу по итогам двух сетов 6:3, 7:6.

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Таким образом испанец прервал свою выигрышную серию на турнирах ATP, которая длилась с 1990 года. Для испанского теннисиста это был уже четвертый финал в этом году. В начале января он стал победителем турнира в Мельбурне, затем – в заключительном поединке Australian Open по итогам пяти сетов одержал волевую победу над Даниилом Медведевым.

В конце февраля Надаль на турнире в Акапулько взял свой третий титул в 2022 году, в полуфинале обыграв все того же Медведева. В рейтинге лучших теннисистов ATP 35-летний испанец занимает четвертую позицию. Выше него располагаются только Александр Зверев, Новак Джокович и Даниил Медведев. В полуфинальном матче победитель турнира в Индиан-Уэллсе одолел российского теннисиста Андрея Рублева. На данный момент американец занимает 20-е место в рейтинге ATP.

Ранее Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублева от американца Тейлора Фритца в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.