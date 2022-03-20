Фритц оценил свою победу над россиянином Рублевым

Американский теннисист Тейлор Фритц, комментируя победу над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, заявил, что он провел свой лучший матч на турнире. Его слова передает официальный сайт ATP.
"Сегодня я определенно провел свой лучший матч на турнире. Я был намного агрессивнее и намного увереннее в своих ударах, в то время как в других матчах я, возможно, играл немного осторожнее. Я действительно пытался донести это до Рублева и навязать свою игру сегодня. Это удивительно", — сказал Фритц.
Фритц обыграл Рублева со счетом 7:5, 6:4. Матч продлился 1 час 47 минут. Рублёв сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Фритц сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. Фритц сыграет в финальном матче с победителем пары Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль. Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн. Действующим чемпионом является Кэмерон Норри из Великобритании.
Ранее Рублев одержал победу над болгарином Григором Димитровым.