Фритц оценил свою победу над россиянином Рублевым

"Сегодня я определенно провел свой лучший матч на турнире. Я был намного агрессивнее и намного увереннее в своих ударах, в то время как в других матчах я, возможно, играл немного осторожнее. Я действительно пытался донести это до Рублева и навязать свою игру сегодня. Это удивительно", — сказал Фритц.