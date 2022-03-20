Мнение двукратного чемпиона Ольховского о проигрыше Рублёва

«На мой взгляд, Фритц действительно сейчас хорошо играет, и он показал отличный теннис. Американец был достаточно активен и сыграл на высоте — это в первую очередь его заслуга. Однако Рублёв точно не должен был проигрывать Фритцу в двух сетах. Я не ожидал такого исхода. Возможно, Андрей был недостаточно активен в некоторых моментах.