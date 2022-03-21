Медведев лишился статуса первой ракетки мира

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев , занимавший первое место, опустился на вторую строчку, пропустив серба Новака Джоковича . Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что россиянин станет вторым, стало известно в середине минувшей недели, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тейлору Фритцу, вышел на третье место, потеснив немца Александра Зверева. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, поднялся с седьмой на шестую строчку. Что касается Фритца, то он отыграл 12 мест и теперь идёт восьмым.