Звонарева вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Вера Звонарева обыграла японку Мисаки Дои в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. В матче второго круга Звонарева сыграет против словенки Тамары Зиданшек, посеянной на турнире под 19-м номером. Звонарева попала в основную сетку турнира, победив в квалификации.
Звонаревой 37 лет, она занимает 117-е место в рейтинге WTA, теннисистка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Звонаревой на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде.
Дои 30 лет, она располагается на 93-й строчке мирового рейтинга. На счету теннисистки один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом японки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2016 году.
Турнир в Майами относится к категории WTA 1 000 и завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет более $8,3 млн. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.