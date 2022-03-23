Звонарева вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Вера Звонарева обыграла японку Мисаки Дои в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. В матче второго круга Звонарева сыграет против словенки Тамары Зиданшек, посеянной на турнире под 19-м номером. Звонарева попала в основную сетку турнира, победив в квалификации.

Звонаревой 37 лет, она занимает 117-е место в рейтинге WTA, теннисистка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Звонаревой на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде.

Дои 30 лет, она располагается на 93-й строчке мирового рейтинга. На счету теннисистки один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом японки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2016 году.