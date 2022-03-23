Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

«Я играю в теннис с раннего возраста. Я просто хочу пожить обычной подростковой жизнью, и в целом, насладиться нормальной жизнью. Теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей», — цитирует Барти WTA Tennis.