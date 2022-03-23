Кто такая Эшли Барти?

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила об уходе из большого тенниса на пике своей карьеры. Чем знаменита спортсменка, разбирался «Рамблер».

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25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, возглавлявшая рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) 114 недель подряд, сегодня объявила о завершении карьеры. Ее заявление стало сенсацией в спортивном мире.

«Это первый раз, когда я действительно сказала это вслух, и да, это трудно сказать. Но я так счастлива, и я так готова к этому. У меня больше нет драйва, эмоционального желания и всего, что необходимо, чтобы бросать себе вызов для выступлений на самом высоком уровне. Я истощена», - приводятся ее слова на сайте WTA.

Барти отметила, что ей физически больше нечего дать теннису, но она рада, что все эти годы занималась этим прекрасным видом спорта.

«Теннис всегда будет огромной частью моей жизни, но сейчас я думаю, что важно, чтобы я наслаждалась следующим этапом своей жизни как человек, а не как спортсменка», — добавила Барти.

Чем знаменита Эшли Барти?

Суммарно Эшли Барти возглавляет женский рейтинг уже 120-ю неделю. Это седьмой показатель в истории. Дольше звание первой ракетки удерживали только Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис и Моника Селеш, отмечает «Чемпионат».

Австралийская спортсменка стала второй теннисисткой за всю историю, которая объявила о завершении карьеры, будучи первой ракеткой мира. Впервые подобное произошло в 2008 году, когда бельгийка Жюстин Энен, будучи лидером мирового рейтинга, объявила о своем уходе.

Эшли Барти выиграла юниорский Уимблдон-2011, когда ей было 15 лет. А в 16-17 лет она трижды за сезон-2013 была финалисткой турниров «Большого шлема» в парном разряде. На ее счету победы в одиночном разряде на трех разных покрытиях: открытом чемпионате Франции 2019 года, Уимблдоне 2021 года и открытом чемпионате Австралии-2022.

В парном разряде она становилась лучшей на Открытом чемпионате США (2018), на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и Уимблдоне доходила до финала.

При этом Эшли Барти стала первой австралийкой с 1978 года, которая сумела выиграть домашний Открытый чемпионат Австралии по теннису, победив в финале американку Даниэль Коллинз, отмечает «Коммерсант».

Сколько заработала за спортивную карьеру?

Эшли Барти заработала за свою спортивную карьеру более $50 млн. Об этом пишет РИА Новости.