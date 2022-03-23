Уильямс обратилась к завершившей карьеру Эшли Барти

«Не буду врать, было очень грустно узнать о твоём решении, но я рада, что ты открываешь новую главу в своей жизни. Всегда буду твоей болельщицей вне зависимости от того, рядом мы или далеко друг от друга. Посылаю тебе всю мою любовь», — написала Серена в своём «твиттере».