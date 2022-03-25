Медведев ответил, что он думает об отстранении русских спортсменов

Может быть, завтра кто-нибудь объявит, я не знаю, что мы больше не хотим никаких теннисных турниров. Какая-нибудь большая страна скажет это или организаторы «Мастерса» в какой-нибудь стране. Скажут, что они больше не хотят тенниса в их стране, президент скажет это. Он имеет на это право. Такова жизнь.

В жизни очень трудно говорить о том, что справедливо, а что — нет. Так что у меня, конечно, есть свои собственные мнения по разным темам, но я предпочитаю говорить о них со своей семьёй, с женой, где мы иногда можем не соглашаться, но мы можем обсуждать всё это. Это всё, что я должен сказать», — сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Майами.