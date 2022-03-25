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1 час назад

Медведев ответил, считает ли он справедливым санкции в отношении российских теннисистов

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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он справедливым санкции в отношении российских спортсменов и, в частности, теннисистов.

Медведев ответил, что он думает об отстранении русских спортсменов
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Вы знаете, я хочу сказать, что в каждой стране такова жизнь, каждая страна может устанавливать свои собственные правила.

Может быть, завтра кто-нибудь объявит, я не знаю, что мы больше не хотим никаких теннисных турниров. Какая-нибудь большая страна скажет это или организаторы «Мастерса» в какой-нибудь стране. Скажут, что они больше не хотят тенниса в их стране, президент скажет это. Он имеет на это право. Такова жизнь.

В жизни очень трудно говорить о том, что справедливо, а что — нет. Так что у меня, конечно, есть свои собственные мнения по разным темам, но я предпочитаю говорить о них со своей семьёй, с женой, где мы иногда можем не соглашаться, но мы можем обсуждать всё это. Это всё, что я должен сказать», — сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Майами.

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