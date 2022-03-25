Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона

«У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть», — приводит слова Медведева RFI.