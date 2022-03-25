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1 час назад

Даниил Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона

Чемпионат.comЧемпионат.com

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу возможного отстранения от Уимблдона 2022 года. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что ему было бы некомфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России, и дал понять, что на турнир не пустят теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.

Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть», — приводит слова Медведева RFI.

В настоящее время Медведев готовится к турниру в Майами (США). Его соперником во втором круге будет британец Энди Маррей.

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