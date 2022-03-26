Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
47 минут назад

Звонарёва уступила Коллинз в матче третьего круга турнира в Майами

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Вера Звонарёва завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами (США). 117-я ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 4:6.

Звонарева уступила Коллинз в матче третьего круга турнира в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 11-я ракетка мира Коллинз выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В четвёртом круге турнира Коллинз встретится с победителем матча Кайя Канепи (Эстония) — Онс Жабер (Тунис).

На турнире в Майами остаётся лишь одна представительница России. Вероника Кудерметова в матче третьего круга встретится с американкой Шелби Роджерс. Этот матч состоится 27 марта.

Последние новости
Теннис,Даниэль Коллинз,Онс Жабер,Вероника Кудерметова,Вера Звонарева,Шелби Роджерс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители