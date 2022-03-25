Медведева спросили, готов ли он осудить действия России

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он выступить с критикой в адрес российских властей, если это будет необходимо для участия в Уимблдоне. Ранее сообщалось, что на Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.