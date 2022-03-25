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1 час назад

Даниил Медведев ушёл от ответа, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона

Чемпионат.comЧемпионат.com

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он выступить с критикой в адрес российских властей, если это будет необходимо для участия в Уимблдоне. Ранее сообщалось, что на Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.

Медведева спросили, готов ли он осудить действия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист поинтересовался, будет ли Медведев готов выполнить соответствующее требование в случае необходимости.

«Это всё, что я могу сказать. Нужно посмотреть, что случится дальше», — рассказал Даниил на пресс-конференции.

Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона

В настоящее время Даниил Медведев готовится к турниру в Майами (США). Его соперником во втором круге будет трёхкратный победитель ТБШ британец Энди Маррей.

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