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44 минуты назад

Медведев вышел в третий круг турнира в Майами

runews24.rurunews24.ru

В матче второго круга россиянин встречался с Энди Марреем. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут, а матч завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:2.

Медведев вышел в третий круг турнира в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третьем раунде представитель России сыграет с испанцем Педро Мартинесом, который в свою очередь оказался сильнее чилийца Кристиана Гарина.

Призовой фонд турнира серии "Мастерс" в Майами составляет 9,5 миллионов долларов.

Напомним, что первым сеянным на этих соревнованиях является как раз Медведев.

В третий круг также вышел другой россиянин Аслан Карацев. Он справился с сопротивлением француза Уго Умбера.

Теннис,Аслан Карацев,
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