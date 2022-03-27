Медведев вышел в третий круг турнира в Майами

В матче второго круга россиянин встречался с Энди Марреем. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут, а матч завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:2.

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В третьем раунде представитель России сыграет с испанцем Педро Мартинесом, который в свою очередь оказался сильнее чилийца Кристиана Гарина.

Призовой фонд турнира серии "Мастерс" в Майами составляет 9,5 миллионов долларов.

Напомним, что первым сеянным на этих соревнованиях является как раз Медведев.