Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Чехии Петре Квитовой в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Квитовой, посеянной на турнире под 28-м номером. Кудерметова имела 21-й номер посева, по ходу второго сета она вела со счетом 4:0. За выход в полуфинал Квитова сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая после окончания турнира станет первой ракеткой мира.
Кудерметовой 24 года, она занимает 23-е место в рейтинге WTA, на ее счету одна победа на турнире под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии и Франции.
Квитовой 32 года, в мировом рейтинге она идет 32-й, на ее счету 28 титулов WTA. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014).
Турнир в Майами относится к категории WTA 1 000 и завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет более $8,3 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.