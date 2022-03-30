Медведев снова может стать лучшим теннисистом в мире

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает РИА Новости.

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Медведеву нужно выйти в полуфинал турнира в Майами, чтобы вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для этого россиянину необходимо обыграть в четвертьфинальном матче действующего чемпиона турнира поляка Хуберта Хуркача.

На данный момент в активе Медведева 8410 очков, а у лидера рейтинга серба Новака Джоковича, пропускающего турнир из-за запрета на въезд в США, — 8420. Если россиянин выйдет в полуфинал, то у него станет 8590 очков.

14 марта Медведев потерял шансы удержать статус первой ракетки мира. Россиянин потерпел поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв французу Гаэлю Монфису.