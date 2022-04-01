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56 минут назад

Медведев рассказал, почему проиграл Хуркачу в 1/4 финала "Мастерса"

Газета.Ruиещё 6

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о причинах своего поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Майами против Хуберта Хуркача.

Медведев рассказал, почему проиграл Хуркачу в 1/4 финала "Мастерса"
Фото: Wilfredo Lee/APWilfredo Lee/AP

"Я присел, очень устал, а потом вдруг в каждую мышцу просто ударила судорога. Судорога там, судорога здесь. Судорога, судорога, судорога. Я был как рыба на диване", — сказал Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась поражением второй ракетки мира в двух сетах со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Таким образом, россиянин не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведеву необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

В 1/2 финала Хуркач померится силами с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия). Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева.

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