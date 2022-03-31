В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 32-летняя представительница Чехии Петра Квитова (32-е место рейтинга) и 20-летняя польская спортсменка Ига Свёнтек (2-я ракетка мира).

На счету Квитовой четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и 3 из 7 (43%) реализованных брейк-пойнтов.