Даниил Медведев: со мной Хуркач играет не так, как с другими

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре поляка Хуберта Хуркача. Медведев уступил Хуркачу со счётом 6:7 (7:9), 3:6 в четвертьфинале турнира в Майами. Счёт в противостоянии теннисистов теперь равный: 2-2.

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«Мне надо пересмотреть свои матчи с ним. Я никогда не делал этого, но у меня такое чувство, что когда я встречаюсь с ним, он играет не так, как с другими.

Он не ошибается. Первая подача — 133 мили в час [215 км/ч] прямо в линию. Я смотрел некоторые его матчи, в которых он терпел поражения. Он так не играл. Не знаю, почему», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Майами Хуберт Хуркач сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который в четвертьфинале победил серба Миомира Кецмановича.