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2 часа назад

Теннисист Медведев проиграл Хуркачу и не смог вернуть себе лидерство в мировом рейтинге

ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Медведев не смог вернуть себе лидерство в мировом рейтинге
Фото: AP Photo/Wilfredo LeeAP Photo/Wilfredo Lee

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Хуркача, который был посеян на турнире под восьмым номером. Медведев имел первый номер посева. В полуфинале поляк сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (14-й номер посева) и сербом Миомиром Кецмановичем. Хуркач является действующим победителем турнира.

26-летний Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open. Медведев с 28 февраля по 21 марта возглавлял мировой рейтинг. В случае выхода в полуфинал россиянин мог вновь стать первой ракеткой мира, на данный момент мировой рейтинг возглавляет серб Новак Джокович.

Хуркачу 25 лет, он располагается на 10-й позиции мирового рейтинга. На счету поляка четыре титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Майами относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более $8,5 млн. Турнир завершится 3 апреля.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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