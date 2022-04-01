Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в первую очередь он хотел выиграть четвертьфинальный матч ATP Masters-1000 в Майями, а выход на первое место рейтинга воспринимал как бонус, сообщает сайт ATP. Ранее россиянин не смог выйти в полуфинал турнира, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

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Для меня было в некотором смысле важнее просто выиграть сам матч, чем стать номером один, выиграв матч. Я рассматривал это скорее как бонус. Так что я не чувствую, что это сковывало меня или что-то в этом роде, — сказал Медведев.

Теннисист также добавил, что ему не в первый раз в карьере приходится играть под давлением, поэтому в этом отношении ничего нового он не испытал.

Победа над Хуркачем позволила бы Медведеву подняться на первое место в рейтинге ATP. 28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он пробыл в этом статусе 14 дней.