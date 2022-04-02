Даниилу Медведеву потребуется операция

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву сделают хирургическую операцию в связи с грыжей. Восстановление займет один-два месяца и спортсмен может пропустить «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Об этом теннисист сообщил в соцсетях.

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«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию», - написал Медведев.

Он добавил, что сделает все возможное, чтобы вернуться на корт побыстрее. Восстановление может занять 1-2 месяца.