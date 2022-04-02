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42 минуты назад

Медведев может пропустить "Ролан Гаррос" из-за операции

Майк Габриелян

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву сделают хирургическую операцию в связи с грыжей. Восстановление займет один-два месяца и спортсмен может пропустить «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Об этом теннисист сообщил в соцсетях.

Даниилу Медведеву потребуется операция
Фото: ReutersReuters

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию», - написал Медведев.

Он добавил, что сделает все возможное, чтобы вернуться на корт побыстрее. Восстановление может занять 1-2 месяца.

Ранее британский министр спорта заявил, что Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире только в случае, если даст британскому правительству письменное свидетельство, что он не поддерживает президента России Владимира Путина.

Теннис,Даниил Медведев,Владимир Путин,
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