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1 час назад

Евгений Кафельников отреагировал на победу Карлоса Алькараса на турнире в Майами

Чемпионат.comиещё 2

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале турнира в Майами (США). В финале турнира Алькарас победил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

Кафельников прокомментировал победу Алькараса на турнире в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямо сейчас есть только один человек (а может, даже не он), кто может победить Алькараса на грунте! Даже не пытайтесь спорить со мной на эту тему», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».

Можно предположить, что Кафельников имел в виду 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля. Испанский теннисист 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

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