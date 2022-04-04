Медведева сместили со второй строчки чемпионской гонки ATP

В обновленном рейтинге 26-летнего россиянина обошел испанец Карлос Алькарас, который поднялся с 7-го места. Лидером чемпионской гонки является Рафаэль Надаль .

Еще один россиянин Андрей Рублев с 5-й позиции спустился на 7-ю, также две строчки потерял Карен Хачанов, который идет 22-м. Еще один россиянин Аслан Карацев сохранил 27-е место.