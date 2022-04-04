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1 час назад

Испанец Алькарас сместил Медведева со второй строчки чемпионской гонки ATP

Матч ТВиещё 8

Российский теннисист Даниил Медведев потерял вторую строчку в чемпионской гонке ATP.

Медведева сместили со второй строчки чемпионской гонки ATP
Фото: EPAEPA

В обновленном рейтинге 26-летнего россиянина обошел испанец Карлос Алькарас, который поднялся с 7-го места. Лидером чемпионской гонки является Рафаэль Надаль.

Еще один россиянин Андрей Рублев с 5-й позиции спустился на 7-ю, также две строчки потерял Карен Хачанов, который идет 22-м. Еще один россиянин Аслан Карацев сохранил 27-е место.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP ОТ 4 АПРЕЛЯ:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков;

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950;

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900;

4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440;

6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420;

7 (5). Андрей Рублев (Россия) — 1390;

8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020;

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935…

22 (20). Карен Хачанов — 485…

27 (27). Аслан Карацев — 440…

60 (56). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 252.

Теннис,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Роберто Баутиста-агут,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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